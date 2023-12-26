انت الان تتابع مكة المكرمة.. "شفاء" لرعاية المصابين بالأمراض المزمنة تحتفل باليوم العالمي للتطوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 26 ديسمبر 2023, 8:04 صباحاً

احتفت جمعية "شفاء" المعنية برعاية المصابين بالأمراض المزمنة في مقرها في مكة المكرمة، بمناسبة اليوم العالمي للتطوع. وتواجد خلال الاحتفال الذي أقيم يوم السبت الماضي: رئيس مجلس الإدارة الدكتور خالد بن عبدالله طيب، والمدير التنفيذي مهند بن ماجد كيال، وعدد من الجهات المشاركة من شركات وفِرَق تطوعية قدّموا أركانًا توعوية وتثقيفية وترفيهية للأطفال. وعرض المدير التنفيذي للجمعية مهند بن ماجد كيال أهداف الجمعية ورؤيتها واستراتيجياتها والخدمات الصحية الشاملة التي تقدّمها للمرضى المحتاجين المصابين بالأمراض المزمنة الناتجة عن مضاعفات السكري. وفي ختام الفعالية قدّم رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور خالد بن عبدالله طيب، عبارات الشكر والتقدير للمتطوعين، وتم تكريم المشاركين بالفعالية من الجهات التنظيمية والفِرَق التطوعية وأفضل الأفراد المتطوعين الذين كانوا حافزًا لجمعية شفاء للمضيّ قدمًا في عملها؛ لافتًا إلى أن مسار التطوع جزء مهم وإنساني مساند لأهداف الجمعية بما يصب في خدمة المجتمع الصحي.

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