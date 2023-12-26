إيقاف المسيلات فجأة يقود لجلطة الدماغ.. تحذير من "النمر" لمرضى القلب

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 26 ديسمبر 2023, 8:07 صباحاً

حذّر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، من إيقاف مسيلات الدم لمرضى القلب قبل عمليات الأسنان. وأوضح "النمر"، أن إيقاف مسيلات الدم لمرضى القلب قبل عمليات الأسنان؛ يجب أن يتم بالترتيب بين طبيبَي القلب والأسنان، ووضع خطة علاجية حسب تفاصيل الحالة. وأكد "النمر"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن إيقاف المسيلات فجأة من الممكن أن يسبب جلطات الدماغ وتعطل الصمامات المعدنية.

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