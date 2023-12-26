تعرّف على أجمل 3 أهداف بالجولة الـ18 لـ"دوري روشن"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 26 ديسمبر 2023, 8:17 صباحاً

أعلن الحساب الرسمي لرابطة دوري روشن السعودي للمحترفين، عن أجمل 3 أهداف بالجولة الـ18 بحسب اختيارات اللجنة الفنية. واختارت اللجنة هدف البرتغالي روبن نيفيز لاعب الهلال أمام أبها، في اللقاء الذي انتهى بفوز الهلال بنتيجة (7/0)، وهدف البرازيلي أليكس تيليس لاعب النصر في مباراة فريقه أمام الاتفاق التي انتهت بفوز النصر بنتيجة (3/1)، وهدف الروماني نيكولاي ستانشيو لاعب ضمك أمام نظيره الطائي بالمباراة التي انتهت بفوز ضمك بنتيجة (3/0)، كأجمل 3 أهداف في الجولة. ويتصدر الهلال جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 50 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.

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