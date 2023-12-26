"مبادرات لترويج السياحة السعودية والعمانية بالأسواق العالمية" في اجتماع مشترك

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 26 ديسمبر 2023, 8:29 صباحاً

استعرضت لجنة تفعيل الشراكة السعودية العمانية في مجال السياحة، تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجال السياحة، من خلال مبادرات تهدف إلى تطوير برامج سياحية مشتركة لزيادة الترويج السياحي للبلدين في الأسواق العالمية، وتستهدف جذب المزيد من السياح الدوليين للمنطقة. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة عن بُعد، برئاسة وكيل الوزارة للشؤون الدولية سلطان المسلم، وبحضور وكيل وزارة التراث والسياحة بسلطنة عمان عزان البوسعيدي، وعدد من كبار المسؤولين المختصين من الجانبين. وتَطرق الاجتماع إلى زيادة عدد الرحلات الجوية الموسمية بين البلدين الشقيقين، تماشيًا مع الاستراتيجية الخليجية للسياحة. وأعربت اللجنة عن حرصها على تعزيز التعاون السياحي بين البلدين، وتوجيه الجهود نحو تحقيق تنمية سياحية مستدامة وتعزيز السياحة في المنطقة.

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