انت الان تتابع قُد بحذر.. "المرور": مستوى الخطر يرتفع مع القيادة تحت الأجواء الممطرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تحت وسم #الوقاية_امان، دعت الإدارة العامة للمرور، إلى التأكد من سلامة المركبة قبل القيادة تحت الأجواء الممطرة.

وأوضحت "المرور"، عبر حسابها الرسمي على "إكس": "مستوى الخطر يرتفع مع القيادة تحت الأجواء الممطرة، فتأكد من سلامة مركبتك قبل الانطلاق، وقُد بحذر".

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