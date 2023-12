شكرا لقرائتكم خبر عن المري: رؤية 2030 تكشف جدية التوجه نحو تعزيز حقوق الإنسان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان المستشار جابر المري، أن وفد اللجنة لمس خلال زيارته للمملكة مدى الاهتمام الذي توليه لتعزيز حقوق الإنسان، مبينًا أن رؤية المملكة 2030 تكشف جدية التوجه نحو تعزيز حقوق الإنسان في المجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر والوطن الطموح.

وأشاد بالتقرير الدوري الأول الذي قدمته المملكة العربية السعودية بشأن التدابير التي اتخذتها لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وأوضح في كلمته خلال أعمال الدورة 22 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، والمخصصة لمناقشة التقرير، أن التقرير قدم صورة عن التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان في المملكة.

وأشار إلى أن التقرير يسهم في تيسير الحوار التفاعلي بين الوفد الحكومي وأعضاء لجنة حقوق الإنسان العربية.

#الدورة_22: بدأت أعمال الدورة الثانية والعشرين للجنة بكلمة سعادة المستشار/ جابر المري (رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان) أشاد فيها بالتزام المملكة العربية السعودية بالمبادئ الاسترشادية لكتابة التقارير المعتمدة في اللجنة وبنهج التشاركي لإعداده. pic.twitter.com/jsrajpx6Qs — لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان (@ahrcommittee) December 25, 2023

النظام العربي لحقوق الإنسان

ونوه المستشار المري بأن مسيرة النظام العربي لحقوق الإنسان تتعزز يومًا بعد يوم، من خلال الاهتمام المتزايد بملف حقوق الإنسان، كونه الشاغل الأساس على الصعيدين الوطني والإقليمي.

ولفت إلى تزايد اهتمام الحكومات العربية بتنفيذ الالتزامات القانونية المترتبة جراء الانضمام لهذا الصك الحقوقي أو ذاك، ما يعد مؤشرًا على أن النظام العربي لحقوق الإنسان في إطار الجامعة العربية أصبح أداة مهمة وأساسية لحماية حقوق الإنسان في الدول العربية.