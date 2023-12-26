شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" يُنبه من أمطار متوسطة إلى غزيرة على مكة والجموم وبحرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة اليوم، على العاصمة المقدسة ومحافظتي الجموم وبحرة. ‏

وبين المركز أن الحالة تزداد شدتها يومي الأربعاء والخميس وتستمر إلى الجمعة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.

طقس المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض.

في حين لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وعلى أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية والشرقية.