شرورة الشتوي ينطلق بالأسر المنتجة ومحالب الإبل

تحت رعاية أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد،انطلق مهرجان شرورة الشتوي في عامه السادس، والذي يستمر لمدة 5 أيام، يتخلله الكثير من العروض التي تجذب الزوار وعشاق المهرجانات الشتوية.

ويتضمن المهرجان العديد من الفعاليات، ومن ضمنها إقامة معارض الأسر المنتجة، حيث يتم من خلالها عرض منتجاتهم أمام الزائرين، سعيًا منها لتعريف زوار المهرجان بالحياة الاجتماعية والبيئة الشعبية التي كان عليها الآباء والأجداد، وكذلك الأكلات الشعبية بمختلف أنواعها. وتشكل فعالية هداد الصقور محطة تجمع نخبة كبيرة من الصقارين والمهتمين بالهواية. وذكر مشرف فعالية هدد الصقور أسامة الصيعري، أن الفعاليه تبدأ من يوم الأربعاء والخميس والجمعة، والتي تعتبر أشواطا تأهيلية للطيور المشاركة في المسابقة. وسيكون موقع المسابقة شرق شركة الكهرباء الواقعة على طريق شرورة الوديعة، وتم رصد 30 ألف ريال للمراكز الثلاث الفائزة من كل شوط.

من جانبه، قال مشرف فعالية محالب الإبل في المهرجان، سليمان بن مزعل الصيعري: الفعالية تتكون من عدة لجان أولها، التحاليل الطبية من قبل فرع الزراعة بـشرورة لخلوها من جميع الأمراض والترقيم، ولجنة التشبيه لتقسيم الإبل إلى خمس فئات، فضلا لجنة ميزان الحليب بالكيلو والتسجل في كشوفات.

وأشار إلى أنه تم فحص أكثر من مائة وتسعين ناقة، وعن الشروط قال المشرف مبارك صالح المنهالي، أولا تحليل بيطري، وبعد عدة أشواط تخصص لجنة التشبيه كل فئة باختصاصها.

من جهته ذكر منظم فعالية مزاد الإبل نايف بن جزيان العتيبي، أن الموقع الذي تم اختياره للفعالية يقع على طريق نجران - شرورة، والذي يبعد مسافة 5 كيلو مترات ويقع على مساحة 1 كيلو في 1 كيلو متر.

وأوضح مشرف فعالية تحدي الصحراء ناصر آل مهري، أن تحدي الصحراء للسيارت الترفيهية والتعليمية للقيادة الآمنة، سيكون بمشاركة 200 مشترك، والموقع على طريق _شرورة نجران.