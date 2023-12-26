شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو مُسرب كشفه.. طبيب يضرب مريضة ثمانينية أثناء جراحة خطيرة في عينها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

موقف صادم وغير متوقع تعرض له مريض في أحد المستشفيات الصينية، بينما كان يجري عملية جراحية قام الجراح بضرب المريض.

ووفقا لهيئة الإإذاعة البريطانية، تحقق السلطات الصينية في أحد المستشفيات بشأن حادث قام فيه جراح بضرب المريض الذي كان يجري له عملية جراحية في ذلك الوقت.

وتم توثيق هذا المقطع الصادم في مقطع انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية هذا الأسبوع، مما أثار غضبًا على الإنترنت.



قامت المجموعة الأم للمستشفى، Aier China، بإيقاف الجراح عن العمل وإقالة الرئيس التنفيذي للمستشفى الذي وقع فيه الحادث في عام 2019، ويظهر الجراح في الفيديو وهو يلكم مريضًا في رأسه ثلاث مرات على الأقل أثناء إجراء عملية جراحية على عينيه.

وقالت شركة "أير تشاينا"، التي تدير سلسلة من مستشفيات العيون، إن الحادث وقع أثناء عملية جراحية في مستشفاها في مدينة قويغانغ بجنوب غرب الصين.

وكانت المريضة امرأة تبلغ من العمر 82 عاماً، وأثناء الجراحة، وبسبب التخدير الموضعي، عانت المريضة من عدم تحمل، وقامت بتحريك رأسها ومقل عينيها عدة مرات، بحسب أقوالهم.

وبما أن المريض لا يستطيع التحدث إلا باللهجة المحلية ولا يبدو أنه يستجيب لتحذيرات الطبيب باللغة الماندرين، فقد عامل الجراح المريض بقسوة في حالة الطوارئ، وتقول السلطات المحلية إن المريضة أصيبت بكدمات في جبهتها.

وبعد الجراحة، اعتذرت إدارة المستشفى ودفعت 500 يوان (70 دولارًا) كتعويض، وفقًا لابن المريض الذي قال إن والدته أصبحت الآن عمياء في عينها اليسرى، رغم أنه ليس من الواضح ما إذا كان ذلك بسبب الحادث.

وقالت شركة أير تشاينا إن المستشفى فشل في إبلاغ المقر الرئيسي بالحادث. وأعلنت يوم الخميس إقالة الرئيس التنفيذي للمستشفى وإيقاف الجراح - وهو أيضًا عميد المستشفى - بسبب انتهاكات خطيرة للوائح المجموعة، والتي تضمنت جرائم أخرى غير محددة.

على الرغم من أن الحادث وقع في ديسمبر 2019، إلا أنه لم يلفت انتباه الجمهور إلا هذا الأسبوع بعد أن شارك الطبيب الصيني البارز، آي فين، لقطات كاميرات المراقبة للجراحة.

ونشرت الدكتورة آي، التي كانت من بين مجموعة من الأطباء الذين نبهوا الجمهور إلى تفشي فيروس كورونا الأولي في ووهان، المقطع على حسابها على موقع Weibo حيث لديها أكثر من مليوني متابع.