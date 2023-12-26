شكرا لمتابعة خبر عن بدء أعمال التسجيل العقاري بحي العاقول في المدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدأت في المدينة المنورة أعمال التسجيل العقاري عبر منصة السجل العقاري، وذلك للنطاق المحدد في حي العاقول، ويستمر التسجيل حتى 28 مارس 2024م.

ودعت الهيئة العامة للعقار ملاك العقارات الواقعة ضمن نطاق حي العاقول بالمدينة المنورة إلى تسجيل بيانات عقاراتهم في المنصة عبر الرابط: eservices.rer.sa واستيفاء متطلبات التسجيل التي تتضمن الهوية الوطنية لمالك العقار، وصك تملّك إلكتروني محدّث.

ويعتبر إطلاق التسجيل العيني للعقار في المدينة المنورة نقلة نوعية للقطاع العقاري بزيادة موثوقية صكوك الملكية العقاري، وتعزيز الشفافية بدقة بياناتها، ودعم جاذبية الاستثمار في القطاع العقاري، وحفظ حقوق المتعاملين في القطاع.

والجدير بالذكر أن حي العاقول بالمدينة المنورة، واحداً من 48 حياً شملتها المرحلة الثالثة من مراحل السجل العقاري التي تستهدف 368565 قطعة عقارية، في الرياض، والدمام، والمدينة المنورة.