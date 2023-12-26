شكرا لمتابعة خبر عن محمد العجاجي يكشف عن سبب استخدام كلمة نظام بدلًا من قانون بالمملكة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء الأستاذ محمد العجاجي أن كلمة نظام وكلمة قانون مترادفتان، ولا يوجد بينهما اختلاف.

وتساءل العجاجي عن السبب وراء طلب بعض الأشخاص باستبدال كلمة نظام بكلمة قانون، مشيرًا أنه منذ تأسيس الدولة ويتم اتباع كلمة نظام بها، فلم التغيير؟

وتابع أن التغيير لن يُحدث فارق، كما أنه لن يعود بمصلحة واضحة على المملكة، مشيرًا أن الكلمة لا يوجد بها أي مشاكل، حتى في حال تم ترجمتها، فتكون الترجمة بمرادف لكلمة القانون.