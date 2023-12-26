شكرا لمتابعة خبر عن تعليق الدراسة الحضورية المسائية بتعليم مكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية، اليوم الثلاثاء، في جميع المدارس المسائية للطلبة بالعاصمة المقدسة، ومحافظتي الجموم والكامل.

وقالت الإدارة في بيانها: “بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر تعليق الدراسة المسائية بجميع مدارس العاصمة المقدسة، ومحافظتي الجموم والكامل وبحرة، على أن تكون الدراسة -عن بعد- عبر منصة “مدرستي”.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم والرياض، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، والشرقية.