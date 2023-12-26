شكرا لمتابعة خبر عن وزير الأوقاف السوري يشيد بالتطور الهائل الذي شهدته المملكة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أشاد وزير الأوقاف بالجمهورية العربية السورية الدكتور محمد عبدالستار السيد بالتطور الهائل الذي شهدته المملكة في جميع المجالات، والذي لمسه بعد زيارته للمملكة بعد تغيب 12 عامًا عنها.

ووجه السيد شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على تلك الجهود المبذولة في العناية بالحرمين الشريفين، وخدمة المشاعر المقدسة، من حيث أعمال التوسيعات، ومشروع قطار الحرمين، وتهيئة المشاعر.

وتابع قائلًا: “عمل جبار لا ينقطع ليل ونهار وهو محل فخر واعتزاز وإعجاب لكل العرب والمسلمين ومايقدمونه شيء عظيم جدًا، وهذه البلاد شرفها الله بخدمة بيت الله الحرام ومسجد رسول الله ﷺ”.