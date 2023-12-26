انت الان تتابع ارتبط اسمه بالهلال.. "ميلان" يطلب 90 مليون يورو لبيع نجم الفريق "هيرنانديز" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 26 ديسمبر 2023, 9:43 صباحاً

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن رغبة نادي اي سي ميلان الإيطالي في بيع نجم الفريق، اللاعب الفرنسي ثيو هيرنانديز. وبحسب ما نقلت الصحف الإيطالية، فإن ميلان اشترط الحصول على مبلغ 90 مليون يورو نظير التخلي عن ظهيره الأيسر . وارتبط اسم اللاعب بالهلال حيث ذكرت تقارير سابقة أن النادي السعودي اتفق مع اللاعب ليكون أولى صفقاته في الشتوية لتعويض غياب اللاعب نيمار المصاب. واللاعب الفرنسي يبلغ من العمر 26 عاماً وسبق له اللعب في أندية أتلتيكو مدريد وديبورتيفو الافيس وريال مدريد قبل أن ينضم في 2019 إلى ميلان الإيطالي .

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