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تراند اليوم : الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة.. وتكشف التخصصات المطلوبة وطريقة التقديم

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صحيفة الخليج 365: أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن طرح (39) وظيفة متنوعة (تشمل 22 وظيفة لاتتطلب خبرة) للرجال والنساء حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى، للعمل في عدة مدن بالمملكة على النحو التالي:

مجالات العمل:

- وظائف مراسلين

- وظائف استقبال

- وظائف فنية

- وظائف تقنية

- وظائف هندسية

- وظائف صحية

المؤهلات المطلوبة:

- الثانوية العامة

- الدبلوم

- البكالوريوس فأعلى

مناطق العمل:

- الرياض

- جدة

- المدينة المنورة

- الدمام

- نجران

- الأحساء

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: إضغط هنا
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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