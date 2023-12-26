تراند اليوم : الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة.. وتكشف التخصصات المطلوبة وطريقة التقديم

صحيفة الخليج 365: أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن طرح (39) وظيفة متنوعة (تشمل 22 وظيفة لاتتطلب خبرة) للرجال والنساء حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى، للعمل في عدة مدن بالمملكة على النحو التالي:

محمد يوسف

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