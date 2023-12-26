تراند اليوم : "ما فيك إلا العافية".. تفاصيل الحكم بإلزام طبيب بدفع دية القتل الخطأ لورثة مريض متوفى بالرياض

صحيفة الخليج 365: ألزمت المحكمة العامة بالرياض طبيبًا يعمل في مستشفى حكومي بدفع دية القتل الخطأ لورثة متوفى.

كان المريض ذهب إلى المستشفى يشكو من ألم في صدره، وبعد عمل التحاليل اللازمة وتخطيط القلب قام الطبيب بطمأنة المريض بقوله "ما فيك إلا العافية"، ووصف له مسكنًا دون تنويمه، وعقب عودته إلى منزله تعرض المريض لجلطة، وفارق الحياة على إثرها. حسب "سبق".

وقدمت أسرة المريض المتوفي دعوى قضائية أمام الدوائر الطبية ضد الطبيب.

وأصدرت الدوائر الطبية بالمحكمة العامة بالرياض حكمًا، يلزم الطبيب بدفع دية القتل الخطأ لورثة المتوفَّى.