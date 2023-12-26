شكرا لقرائتكم خبر عن "وقاء" ينظم برنامجاً فنياً لرواد القطاع الخاص في الصحة الحيوانية بحائل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقام المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء"، بمنطقة حائل، برنامجاً فنياً لرواد القطاع الخاص في مجال الصحة الحيوانية.

جاء ذلك للخدمات المستهدفة في المرحلة الأولى لتأهيل وترخيص مقدمي خدمات الوقاية من الأمراض الحيوانية ومكافحتها، وهي "تحصين الحيوانات، وتطهير مواقع الثروة الحيوانية، التشخيص المخبري، مكافحة النواقل الحشرية".

وأوضح البرنامج أهمية تقديم الدعم الفني للقطاع الخاص في الخدمات المتخصصة التي أطلقها المركز في مجالات الوقاية من الأمراض الحيوانية ومكافحتها، لنقل المعرفة وتعزيز الخبرات المهنية والفنية وفق أفضل الممارسات العالمية في تقديم تلك الخدمات، مما سيسهم في تمكين القطاع الخاص وأيضًا تعزيز كفاءته في دعم أنشطة المركز في مجالات الوقاية والمكافحة.

معايير قياسية

شدد البرنامج على دور المعايير القياسية التي يعتمدها المركز لتقديم الخدمات المستهدفة والتي تعتبر من أهم الإجراءات المتبعة لتعزيز الأمن الحيوي في المنشآت الحيوانية والبيطرية، ووقاية الثروة الحيوانية من انتقال الأمراض الوبائية، بالإضافة لمكافحة النواقل الحشرية لتلك الأمراض، والتشخيص المخبري لسرعة التعرف على المسببات المرضية، والذي سيسهم بدوره في التدخل السريع لمكافحتها على مستوى مناطق المملكة.

وذكر البرنامج أن مركز وقاء يسعى إلى التوسع في تأهيل وترخيص مقدمي خدمات الوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها في جميع مناطق المملكة، وذلك لضمان تقديم الخدمات المتخصصة بكفاءة عالية ووفق أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في حماية الثروة الحيوانية والمحافظة على الأمن الغذائي.