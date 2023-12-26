السعودية | 6 ْمئوية.. طريف والسودة تسجّلان أدنى درجة حرارة بالمملكة وجازان والقنفذة الأعلى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت جازان والقنفذة أعلى درجة حرارة 31 ْمئوية فيما سجّلت السودة وطريف 6 درجات فقط .

وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في مكة المكرّمة وجدة وينبع 30 درجة، وكل من المدينة المنوّرة وبيشة 28 درجة، والدمام ووادي الدواسر وشرورة والأحساء والوجه 27 ْمئوية.

وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت السودة وطريف في أدنى القائمة بـ 6 ْمئوية، تليها القريات 7 درجات، ثم تبوك وحائل وعرعر وسكاكا 8 ْمئوية.