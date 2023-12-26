أدراج مغلقة لبيع الدخان

إلى ذلك، بدأت العديد من الأمانات في المناطق حملات ميدانية، لمصادرة منتجات التبغ مجهولة المصدر. وأوضحت أمانة جدة أن الفرق الرقابية بمشاركة الجهات المعنية تمكنت من رصد مستودع في حي «المحجر» جنوب المحافظة يخزن منتجات «التبغ» بطرق سرية، وجرت مصادرة 275 ألفا من تلك المنتجات التي لا تحمل أختاما ضريبية. كما جرى إتلاف 5575 منتجا منتهي الصلاحية.
وأكدت أمانة جدة استمرار جهودها الميدانية، لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في جميع الأحياء، وتطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين من أجل الحد من المخالفات البلدية، ومنع الأنشطة المحظورة وغير المصرح بها.
اشتراطات لبيع منتجات التبغ
- يُمنع البيع لعمر أقل من 18 عاما
- عدم السماح بإعلانها داخل التموينات
- منع أي منتجات تحمل دعاية للتبغ
- وضع ملصق يحتوي تحذيرا بأضرار التدخين
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