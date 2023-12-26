شكرا لمتابعة خبر عن أم تحذر الأمهات بحزن: لا تتركين ولدك يدمن الأجهزة ويصير مثل ولدي.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بعثت أم رسالة حزينة إلى الأمهات، بعد تضرر صحة ابنها بسبب إدمانه اللعب على الأجهزة والجوال.

وحذرت الأم المكلومة الأمهات، قائلة: “لا تتركين ولدك يدمن على الأجهزة والجوال والسوني لا يصير مثل ما صار بـ ولدي”.

وأوضحت الأم، أن ابنها أصيب بشحنات كهرباء زائدة على المخ تسبب له نوبات تشنجات ودفعته للدخول إلى المستشفى وتدهور حالته، وذلك بسبب جلوسه على الأجهزة والجوال.