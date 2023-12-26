"برمجيات حرة ومفتوحة".. مذكرة تفاهم تجمع "جامعة فيصل" و"الحكومة الإلكترونية"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 26 ديسمبر 2023, 10:53 صباحاً

وقّعت جامعة الملك فيصل مذكرة تفاهم مع هيئة الحكومة الرقمية، وذلك في مجال البرمجيات الحرة والمفتوحة؛ حيث تهدف المذكرة إلى العمل المشترك في المشاريع الاستشارية والبحثية، وإعداد البرامج الأكاديمية في مراحل الدبلوم والبكالوريوس والماجستير، وتنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة طويلة وقصيرة المدى. يأتي هذا التوقيع بموازاة تحقيق الجامعة مرحلة التكامل بنسبة 84.68% ضمن أفضل الجهات الحكومية في قياس التحول الرقمي لعام 2023م، وذلك حسب ما أعلنته هيئة الحكومة الرقمية خلال ملتقى الحكومة الرقمية المنعقد يوم الأربعاء 2023/12/20م. وأوضح رئيس الجامعة رئيس اللجنة الدائمة للتحول الرقمي الدكتور محمد العوهلي، أن مستهدفات الجامعة في إستراتيجيتها للتحول الرقمي تتمثل في تحسين أداء وفاعلية جميع جهات وقطاعات الجامعة، وكذلك الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، مضيفاً أن قياس التحول الرقمي السنوي الذي تقيمه هيئة الحكومة الرقمي هو عبارة عن أداة تمكن الجهات الحكومية من تحديد مدى التزامها بالمعايير الأساسية للتحول الرقمي والتعرف على مدى تطور أدائها بشكل سنوي في سبيل الوصول إلى حكومة رقمية متكاملة. بدوره، أوضح عميد كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات الدكتور حسن القحطاني، أن توقيع الجامعة مذكرة التفاهم سيعزّز دور الجامعة في تأهيل الطلبة لتغطية متطلبات واحتياجات سوق العمل في مجال البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر، مؤكداً أن الجامعة حريصة كل الحرص على تطور العمل وتحقيق مراحل متقدمة في قياس التحول الرقمي للعام القادم، بإذن الله، كما أنها ستظل مستمرة في تحقيق الإنجازات بفضل دعم الإدارة العليا للجامعة تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة.

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