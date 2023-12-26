انت الان تتابع الانطلاق في 4 يناير ولمدة شهرين.. "شتاء جازان 24" يعلن روزنامة فعالياته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 26 ديسمبر 2023, 11:06 صباحاً

تستعد جازان لإقامة مهرجانها الشتوي السنوي "شتاء جازان"، الذي يقدم لزواره العديد من الفعاليات المتنوعة والمتميزة، وسينطلق في 4 يناير وحتى 4 مارس 2024م في مختلف المواقع السياحية بالمنطقة. واستعرض المدير التنفيذي لشتاء جازان المهندس محمد الأحمري، في اللقاء الإعلامي الذي عُقِد مساء أمس، بمركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز الحضاري بمدينة جيزان، لإطلاق روزنامة الفعاليات لمهرجان "شتاء جازان 24"، الملف التعريفي للمهرجان، الذي يتضمن العديد من الفعاليات المتنوعة بمختلف النواحي؛ تشمل حفل الافتتاح، والحفلات الموسيقية والملتقيات والأمسيات الشعرية والفعاليات الرياضية وفعاليات الواجهة البحرية والألعاب النارية، وفعاليات المتنزهات والفعاليات التراثية. وأكد أهمية العمل الإعلامي، ودوره المهم في إبراز المنطقة سياحيًّا واقتصاديًّا وثقافيًّا، ونقل كل الفعاليات التي شهدتها وستشهدها المنطقة خلال العام الحالي؛ مما يسهم في دعم مسيرة النهضة الشاملة بها في مختلف المجالات؛ مبينًا أن الفعاليات ستشمل معظم محافظات المنطقة؛ سعيًا لإيجاد مواقع جديدة للترفيه تلبي احتياجات الأهالي والمقيمين.

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