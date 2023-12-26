انت الان تتابع "فلكية جدة": اليوم تتزيّن السماء بـ "البدر" الأخير لسنة 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تشهد سماء الوطن العربي، اليوم، القمر البدر الأخير لهذا العام 2023م، وسيكون مشاهداً طوال الليل.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن مسار القمر البدر عبر السماء هذه الليلة سيحاكي موقع شمس يونيو، حيث سيشرق من الأفق الشرقي الشمال الشرقي مع غروب الشمس، أما شمال الدائرة القطبية الشمالية سيلعب القمر البدر دور شمس منتصف الليل في يونيو، حيث يبقى يدور حول السماء ويحدث العكس في خطوط العرض الجنوبية البعيدة، ويظل القمر البدر حتى الأفق مثل الشمس في يونيو تماماً.

وأوضح أنه سيلاحظ بأن القمر حجمه الظاهري سيكون كبيراً أثناء شروقه عندما يكون بالقرب من الأفق ومن الممكن أن يكون لونه برتقالياً ولكن بعد ارتفاعه في السماء يعود حجمه الصغير، وهذا مجرد وهم بصري يحدث في منتصف كل شهر قمري، وأن اللون البرتقالي الذي يمكن أن يظهر به القمر أثناء شروقه فهو بسبب الغلاف الجوي لكوكب الأرض، حيث تعمل مكوناته على بعثرة الضوء الأبيض المنعكس عن القمر بحيث تتشتت ألوان الطيف الأزرق ذات الطول الموجي القصير وتبقى ألوان الطيف الأحمر ذات الطول الموجي الطويل التي تصل إلى الأعين .