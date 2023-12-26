مصر.. أنباء عن إسقاط جسم طائر على بعد 2 كم من سواحل مدينة دهب

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محمد بن مسعود - الدمام - أكدت وسائل إعلام مصرية اليوم سماع دوي انفجار في سماء مدينة دهب الواقعة على ساحل البحر الأحمر جنوب سيناء.

وأكد شهود عيان وفق موقع "القاهرة الإخبارية" سماع دوي انفجارات في سماء مدينة دهب، موضحين أنه تم إسقاط جسم طائر على بعد 2 كم من سواحل المدينة.

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