تراند اليوم : بعد مقتل قيادي بالحرس الثوري... وزير الخارجية الإيراني يهدد إسرائيل: على تل أبيب أن تنتظر الرد القاسي

صحيفة الخليج 365: توعد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الثلاثاء، إسرائيل برد قاسي قائلاً "على تل أبيب أن تنتظر العد التنازلي القاسي"، بعد قتل الجنرال سيد رضي موسوي، أحد المستشارين الأكثر خبرة "في فيلق القدس، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية .

وفي السياق نفسه ، قال المتحدث باسم حكومة إيران، علي بهادري جهرمي، إن الرد على مقتل سيد رضي موسوي، القيادي بالحرس الثوري، مؤكد وسيتم في الزمان والمكان المناسبين.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع رضا طلائي إن رد إيران سيكون "فعالا ومؤثرا وذكيا"، حسبما ذكرت وكالة أنباء فارس.

كما أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمس أن "إسرائيل ستدفع بالتأكيد الثمن"، مكررا تهديدا وجهه الحرس الثوري لإسرائيل.

وقتل رضي موسوي في سوريا بعدما طالت ضربة إسرائيلية منطقة السيدة زينب قرب دمشق، وفق الحرس الثوري الإيراني.