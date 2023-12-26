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تراند اليوم : تفاصيل إلزام «بنك» بتعويض موظف 278 ألف ريال بسبب فصله تعسفياً

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صحيفة الخليج 365: أصدرت المحكمة العمالية بالمدينة المنورة، حكماً تلزم به أحد البنوك بتعويض موظف سابق لديها بـ 278 ألف ريال، بعد قيام البنك بفصله تعسفيا دون أسباب مشروعة.

ورفع الموظف دعوى قضائية ضد البنك، قال فيها إنه تم فصله دون وجه حق ومنعه من حقوقه التي كفلها له النظام بما فيها المدة المتبقية في العقد ورصيد الإجازات ومكافأة نهاية الخدمة.

ومن جانبه قال البنك في دفاعه، إن الموظف تم فصله لمخالفته التعليمات والأنظمة بشأن صرف الشيكات، وأنه قد تمتع برصيد إجازاته ولا يستحق مقابل مالي عنها.

وفي النهاية حكمت المحكمة لصالح الموظف، وقامت بتعويضه عن رصيد الإجازات والمدة المتبقية من العقد ومكافأة نهاية الخدمة عن مدة 12 سنة، إضافة إلى شهادة خبرة عن كامل فترة الخدمة.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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