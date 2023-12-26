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"الأرصاد": أمطار خفيفة على منطقة جازان

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واس - جيزان 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار خفيفة على منطقة جازان مصحوبة برياح نشطة، وصواعق رعدية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج على مدينة جيزان، ومحافظات الدرب، وبيش، وفرسان، والحرث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، ومركز الفطيحة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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