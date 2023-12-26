شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة يواصل الجولات التفتيشية للسلامة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، جولاتها التفتيشية، وتشمل جميع المنشآت التجارية القائمة، للتأكد من توافر متطلبات واشتراطات السلامة والحماية من الحرائق، والوقوف على الأعمال الوقائية.

وتشارك فرق إطفاء الدفاع المدني في تنفيذ التجارب على استخدام أنظمة السلامة والإطفاء، وتدريب مختصي السلامة، والكشف على المنشآت التجارية متنوعة الأنشطة.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة إلى العمل على متابعة وسائل السلامة، وأنظمة الحريق وصيانتها، للمحافظة على سلامة الأرواح وحماية الممتلكات.