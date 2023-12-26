شكرا لقرائتكم خبر عن "البيئة": ارتفاع كمية محاصيل الخضار والفواكه الواردة يوميًا بأسواق مكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس ماجد الخليف، أن المنتجات الغذائية في متناول أيدي المواطنين، وكشف عن ارتفاع حجم المحاصيل الزراعية الواردة يومياً إلى الأسواق المركزية للخضار والفاكهة بالمنطقة من داخل المملكة وخارجها، من الخضار والفواكه في أسواق المنطقة، سواء المنتج المحلي للمزارعين والمربين وصيادي الأسماك، أو المستورد الذي يتم التأكد من سلامتة عبر المنافذ البحرية والبرية والجوية،رأن هناك أكثر من 77 سوق نفع عام و39 مسلخ بمنطقة مكة المكرمة.

مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد الخليف

وأضاف أن الوزارة والجهات ذات العلاقة تخطو خطوات متقدمة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، من خلال تحفيز السلوك الإيجابي والاستهلاك الرشيد وتلافي مخاطر الهدر الغذائي.

المصادر المحلية والمستوردة للأسماك

وأوضح ”الخليف“ أن مصادر الأسماك في سوق السمك المركزي بجدة 30% من الطازج المحلي من داخل المملكة (جيزان - الدمام - القطيف - ثول - رابغ - ينبع - القنفذة).

وأن 65% مبردة من خارج المملكة تأتي من (اليمن - وسلطنة عمان - والإمارات العربية المتحدة - ومصر - والفلبين - وأندونيسيا - والبحرين)، و5% مجمد ومستورد.

وبين أنه يصل إلى السوق يومياً من 100 إلى 300 طن، وأن معدل كميات الأسماك الواردة للسوق خلال السنة حوالي 3600 طن من المنتجات البحرية، التي تدخل السوق وتوزع منها على الأسواق المحلية في مدينة جدة والمحافظات المجاورة.

جولات مراقبة السوق

وبين أن الجولات الميدانية خلال عام 2023، التي قامت بها فرق التفتيش التابعة لإدارة الأسواق والمسالخ بمنطقة مكة المكرمة، وبلغت أكثر من 80,440 جولة، تهدف إلى مراقبة السوق وتطبيق المخالفات بحق المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات، ولرصد وفرة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية ومدى جودة المنتجات والمواد الغذائية المعروضة في السوق، ومستوى النظافة بشكل عام لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك.

تأكيد الالتزام بالاشتراطات الصحية

وأكد ”الخليف“ أن الوزارة تعمل مع الجهات ذات العلاقة؛ بهدف التأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية، وأن الجولات أسهمت في معالجة عدد من الملاحظات والقصور بما يحقق مصلحة المستهلك والبائع، وستتواصل الجولات في مختلف محافظات ومراكز المنطقة للتأكد من التزام المحلات بالتعليمات والأنظمة الصادرة وتقيدهم بتطبيقها، خصوصاً في ما يتعلق بتطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة وتعزيز السلامة الغذائية.

إضافة إلى التأكد من سلامة طرق التخزين والعرض، ومستوى النظافة، وعدم عرض المنتجات خارج نطاق المحل، والتأكد من أن المحلات تعمل بنظام البيع «مدى»، وأكد أن الخطة التشغيلية تشمل تكثيف أعمال الرقابة ومتابعة امتثال الإجراءات الوقائية، ووضع الإرشادات والرسائل التوعوية المتعلقة بسلامة الخضار أو اللحوم والأسماك حسب السوق أو المسلخ وتداولها بطرق صحية.

وأضاف الخليف: "الجولات الرقابية تتم بالتعاون مع الجهات المعنية على كل الأسواق المركزية بالمنطقة وتطبق الأنظمة واللوائح على المخالفات التي يتم رصدها".

وشدد المهندس الخليف على المختصين بأقسام الأسواق والمسالخ بتسخير كل الجهود ورفع مستويات الأداء؛ لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين والحرص على تنظيم العمل بالأسواق والمسالخ وفقًا للخطط التنفيذية. وحاثًّا الجميع على الإبلاغ عن أي بضائع فاسدة أو مخالفات عمالية بالتواصل مع الوزارة والجهات المختصة لمعالجتها.