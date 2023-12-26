شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر يرفع إجراءات الجاهزية لمواجهة الأمطار بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، جاهزيته القصوى؛ تزامنًا مع التحذيرات التي أطلقها المركز الوطني للأرصاد عن الحالة المطرية التي تشهدها منطقة مكة المكرمة، بداية من يوم الثلاثاء.

استعدادات الهلال الأحمر

وأكد مدير فرع الهيئة الدكتور مصطفى بلجون، الجاهزية التامة لغرفة القيادة والتحكم والترحيل الطبي، بالإضافة إلي 98 مركزًا بمنطقة مكة المكرمة؛ منها 24 مركزًا بمحافظة الطائف، و36 مركزًا بمحافظة جدة، و38 مركزًا تابعًا للعاصمة المقدسة.

وأضاف أنه تم تسخير جميع الموارد في المنطقة من أطباء وأخصائيين وفنيي إسعاف طب وطوارئ والفرق الإسعافية التطوعية وآليات الكوارث والأزمات وفرق الاستجابة النوعية، بالإضافة إلى الإسعاف الجوي الذي يدعم الخدمات الإسعافية الأرضية لمواجهة مثل هذه الأحداث والمجهزة بأحدث التجهيزات الطبية والتقنية.

أهم تعليمات الوقاية

وناشد جميع المواطنين والمقيمين باتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وأخذ الحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية والالتزام بقواعد السلامة المرورية؛ للحفاظ على سلامتهم من الحوادث، لا قدر الله، خاصةً عند هطول الأمطار الغزيرة، والقيادة بحذر شديد على الطرق السريعة، والابتعاد عن الأماكن الخطرة، كمجاري السيول وتجمعات الأمطار، وعدم التجمهر حول الحوادث، وإفساح المجال أمام الفرق الإسعافية لتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه لمحتاجيها.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة تتلقّى اتصالات طالبي الخدمة الإسعافية على الرقم ”997“، وتطبيق أسعفني على مدار 24 ساعة في حال حدوث أي طارئ لا قدر الله.