شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق برنامج تدريبي لتطوير مهارات معلمات التعليم المستمر بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت إدارة التعليم بالأحساء، ممثلة بإدارة التعليم المستمر، برنامج تدريبي بعنوان ”التطوير المهني لمعلمات التعليم المستمر“ ضمن فعاليات مبادرة التعليم للجميع، من تقديم المدربة حصة القرناس، استهدفت فيه معلمات ومديرات التعليم المستمر بنات للمراحل الثلاث، بمقر مجمع مدارس نورة الجبر المرحلة الابتدائية، وقد تجاوز عدد الحضور 28 متدربة استفادت من البرنامج.

تحسين المهارات التربوية للمعلمات

ويعد البرنامج من ضمن البرامج التدريبية النوعية التي تكسب المعلمات مهارات مهنية متقدمة لتحسين الممارسات التربوية وتجويد عمليات التعليم والتعلم.

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يذكر أن البرنامج سيستمر على مدى ثلاثة أيام متتالية ويتناول خلالها عدداً من المحاور منها: فعالية التعلم، مهارات معلم القرن الواحد والعشرين ومهارات المعلم الفعال والتي لها الأثر الكبير في اكتساب مهارات التمكن العلمي والمهني في المجال التربوي، والتعريف بمفهوم تصميم التدريس وأهم مرتكزات التخطيط الفعال له وتعريف المتدربات بأهم أدوات التقويم وكيفية تنفيذها وتحليل نتائجها.

أهم توصيات البرنامج

وذكرت مديرة إداره التعليم المستمر ندى الناجم عدداً من التوصيات في ختام البرنامج منها:

التاكيد على أهمية وجود الدافعية الذاتية لدى المعلمة لتطوير أدائها لتحقيق النمو المهني الإيجابي.

استشعار المسؤولية المهنية وأهمية توفر الدعم للتطوير الذاتي.

وجود قناعة لدى المعلمة بإمكانية قيادة التطوير المهني ذاتياً والقدرة على التعلم الذاتي المستمر.

وأكدت أن إدارة التعليم بالأحساء تحرص على توفير البرامج التدريبية النوعية التي تلبي احتياجات المعلمات، وتسهم في تطويرهن مهنياً ورفع كفاءتهن في أداء رسالتهن السامية.