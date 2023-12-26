أبرز الظواهر الجوية على طقس السعودية اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد بمشيئة الله تعالى أن الفرصة تتهيأ لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم والرياض. في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية والشرقية.

وذكر المركز أن درجات الحرارة المتوقعة على مكة

ستتراوح بين 30 درجة إلى 21.

أما المدينة فستكون درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 16، مع احتمالية أمطار غزيرة لكلا المحافظتين.

أما العاصمة فستصل درجة الحرارة العظمى فيها إلى 24 بينما الصغرى 15، أما أبرز الظواهر الجوية على الرياض هو تكوّن الضباب.

وجدة تصل درجات الحرارة فيها بمشيئة الله من 30 (العظمى (لتصل إلى 22 درجة مئوية (الصغرى)، مع احتمالية سحب رعدية.

وتسجل أبها درجة حرارة 22 (العظمى) و 9 درجات حرارة مئوية (الصغرى)، مع احتمالية أمطار رعدية.

فيما تشمل أبرز الظواهر الجوية على المدن والمحافظات (الأمطار الرعدية-أمطار خفيفة/غزيرة-السحب الرعدية-الضباب-العوالق الترابية- غائم جزئيا) مع طقس صحو على بعض المحافظات.

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