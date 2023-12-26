- 1/2
- 2/2
أصدرت المحكمة العمالية بالمدينة المنورة حكمًا يلزم أحد البنوك بدفع تعويض قدره 278 ألف ريال لموظف سابق، وذلك بعد أن فصله البنك تعسفًا دون أسباب مشروعة.
ورفع الموظف دعوى قضائية ضد البنك، مدعًا أنه تم فصله دون مبرر قانوني، وحُرم من حقوقه التي كفلها له النظام، ومنها المدة المتبقية في عقده، ورصيد إجازاته، ومكافأة نهاية الخدمة.
من جانبه، دافع البنك عن نفسه، قائلًا إن الموظف تم فصله بسبب مخالفته للتعليمات والأنظمة الخاصة بصرف الشيكات، وأنه قد استفاد من إجازاته بالكامل، ولا يستحق مقابلًا ماليًا عنها.
وفي النهاية، حكمت المحكمة لصالح الموظف، وألزمت البنك بدفع تعويض له يشمل رصيد إجازاته، والمدة المتبقية من عقده، ومكافأة نهاية الخدمة عن مدة خدمته البالغة 12 عامًا، بالإضافة إلى شهادة خبرة عن كامل فترة خدمته.
كانت هذه تفاصيل خبر المحكمة العمالية بالمدينة تُلزم بنك بتعويض موظف 278 ألف ريال لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.