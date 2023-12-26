شكرا لمتابعة خبر عن العجاجي يوضح الفرق بين الأمر والمرسوم والتوجيه الملكي والأمر السامي.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، محمد بن سليمان العجاجي، الفرق بين الأمر الملكي، والأمر السامي، والمرسوم الملكي، والتوجيه الملكي.

وصرح محمد العجاجي، مع برنامج “في الصورة” على فضائية “روتانا خليجية”، إن الأمر الملكي هو الذي يصدر من الملك منفردًا، وبإرادة منفردة.

وقال أن المرسوم الملكي يصدر من الملك إما بعد دراسته في السلطة التنظيمية، مجلس الوزراء، مجلس الشورى، أو بعد دراسته من مجلس الوزراء فيما يختص بمجلس الوزراء، مثل الميزانية.

وأشار إلى أن الأمر الملكي ينقسم إلى نوعين، أمر ملكي تشريعي، مثل الموافقة على الأنظمة الأساسية، وأمر ملكي تنفيذي، مثل الأوامر الملكية التي تصدر بالتعيينات في حالة الأمراء والوزراء، وأعضاء النيابة، والعسكريين وغيرها.

وأضاف أن الأمر الملكي التشريعي يعتبر أقوى وأعلى الأدوات التنظيمية في المملكة، مبينًا أن الأمر السامي هو الذي يصدر من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه وفقًا لاختصاصاتهم النظامية.

وتابع أن المرسوم الملكي هو الذي يصدر من الملك، إما بناءً على ما تختص به السلطة التنفيذية مثل مجلس الوزراء ومجلس الشورى مثل الاتفاقيات، أو بعد دراسة مجلس الوزراء، ونص النظام على صدور مرسوم ملكي مثل الميزانية.

واستطرد رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، أن التوجيه الملكي كأداة نظامية يكون في المسائل الإجرائية غالبًا، والتي لا ينص النظام على صدورها بأمر من الملك، في الشؤون الداخلة في الاختصاص الملكي.

وذكر أن المناصب والوظائف التي تصدر بأمر ملكي، والأنظمة التي تصدر بمرسوم ملكي، هي الوزراء وأعضاء مجلس الشورى والعسكريين والقضاة وأعضاء النيابة.