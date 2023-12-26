شكرا لمتابعة خبر عن تعديل المادة الـ14 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قرر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، تعديل المادة (الرابعة عشرة) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة.

وأصبحت المادة بالنص الآتي: “يشترط للترخيص لأي من المجمع الطبي العام والمجمع الطبي المتخصص، أن يتوافر فيه – على الأقل – طبيب استشاري أو طبيب نائب وفق ما تحدده اللائحة، في كل من التخصصات الرئيسة المرخص بها، وأن يخصص ممرض أو ممرضة على الأقل لكل عيادة”.

ورأس الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.