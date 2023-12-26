شكرا لمتابعة خبر عن إلزام طبيب بدفع دية القتل الخطأ لورثة متوفى بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ألزمت المحكمة العامة في الرياض، اليوم الثلاثاء، طبيبًا يعمل في مستشفى حكومي بدفع دية القتل الخطأ لورثة متوفى.

وفي التفاصيل، كان المتوفى قد ذهب إلى المستشفى يشكو من ألم في صدره، وبعد عمل التحاليل اللازمة وتخطيط القلب قام الطبيب بطمأنة المريض بقوله “ما فيك إلا العافية”، ووصف له مسكنًا دون تنويمه.

وعقب عودته إلى منزله تعرض المريض لجلطة، وفارق الحياة على إثرها؛ ما دفع أسرته لتقديم دعوى قضائية أمام الدوائر الطبية ضد الطبيب.

ومن جانبه، علق استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الأستاذ الدكتور خالد النمر، على الواقعة قائلًا أن هناك أشخاص يأتون بالآم الصدر إلى الطواريء ويكون لديهم اشتباه جلطة.

وأكد أنه يجب تنويمهم حتى ولو كانت الفحوصات والتخطيط المبدئي سليماً خاصة في الحالات التالية: إذا كان وصف المريض لألم بين الثديين، إذا كان المريض كبير سن، إذا كان المريض لديه عوامل خطورة، تدخين، سكري، ضغط، كوليسترول، جلطة سابقة..الخ.