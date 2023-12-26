شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل إطلاق مواطن سعودي وكويتي تم خطفهما بالعراق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أطلق سراح سائحين يحملان الجنسية الكويتية والسعودية كانا في رحلة صيد بعد ساعات على خطفهما في إحدى المناطق غرب الأنباء في العراق

ونفذت القوات الأمنية العراقية أمس عملية تفتيش واسعة في المناطق الصحراوية بين محافظة الأنبار وصلاح الدين، بحثا عن المخطوفين إثر العثور على السيارة التي كانت تقلهما محترقة.

وكشف مسؤولان أمنيان في الشرطة العراقية أن التحقيقات الأولية أظهرت أن إحدى مركبات الصيادين تعرضت لهجوم من قبل مسلحين وانقطع الاتصال بهما أمس الاثنين.

كما أضافا أن المنطقة الصحراوية المترامية الأطراف معروفة بأنها مكان اختباء لجماعات من تنظيم داعش لا تزال نشطة.

في المقابل، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الحادث.

يذكر أنه كثيرا ما يقوم الصيادون من دول الخليج برحلات إلى صحراء العراق الجنوبية والغربية بحثا عن الصقور.