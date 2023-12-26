شكرا لمتابعة خبر عن بنغلاديشي يقيم بالمملكة منذ 28 عامًا : أعشق البشت والتراث .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى مقيم بنغلاديشي قصة حبه للمملكة وأهلها التي استمرت لمدة 28 عامًا حيث أنه يعتبر نفسه سعوديًا وواحدًا من الأهالي .

وقال المقيم في مقطع فيديو نشرته قناة الإخبارية:” كثير من الناس اللي يجون يشتغلون هنا بالمملكة يحبونها ويعشقون تراثها وعاداتها وتقاليدها ويصيرون مستحيل يتخلون عنها بسبب كرم أهلها وحفاوتهم في استقبال أي زائر يجي عندهم..”

وأعرب البنغلاديشي عن حبه للتراث السعودي والبشت الحساوي خاصة، ويعتبر نفسه سعودي لأنه قضى من عمره ٢٨ عام في محافظة الأحساء .

وأكد أن الأخلاق والكرم والاحترام تعتبر جزء لا يتجزأ من الثقافة السعودية، ويظهر ذلك بشكل واضح في التعامل مع العمالة بمختلف جنسياتهم.