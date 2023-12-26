شكرا لمتابعة خبر عن والد أحمد القريقري يكشف تفاصيل العفو عن قاتل ابنه٠٠فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح حميد القريقري سبب العفو عن ” مترك القحطاني ” المدان بقتل نجله ” أحمد القريقري ” في ساحة القصاص .

وقال القريقري: الحمد لله الذي هدانا لهذا العمل ، وأطلب من الله أن يكون خالص لوجه الله ، خصوصا عندما علمت أنه وحيد أمه . وأضاف: الأمر لم يكن مٌبيت النية ، ولكن عندما هدانا الله سبحانه وتعالى . وتابع ” تم التنازل عندما أحضروا القاتل في ساحة القصاص . الحمد لله أن الله هدانا لهذا العمل وأسأله أن يكون خالصا لوجهه الكريم ”