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والد أحمد القريقري يكشف تفاصيل العفو عن قاتل ابنه٠٠فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أوضح حميد القريقري سبب العفو عن ” مترك القحطاني ” المدان بقتل نجله ” أحمد القريقري ” في ساحة القصاص .

وقال القريقري: الحمد لله الذي هدانا لهذا العمل ، وأطلب من الله أن يكون خالص لوجه الله ، خصوصا عندما علمت أنه وحيد أمه .  وأضاف: الأمر لم يكن مٌبيت النية ، ولكن عندما هدانا الله سبحانه وتعالى .  وتابع ” تم التنازل عندما أحضروا القاتل في ساحة القصاص . الحمد لله أن الله هدانا لهذا العمل وأسأله أن يكون خالصا لوجهه الكريم ”

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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