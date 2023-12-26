"البديوي": مجلس التعاون يحرص على تعزيز العلاقات الخليجية - الأذربيجانية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 26 ديسمبر 2023, 12:44 مساءً

استقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، اليوم في مقر الأمانة العامة بالرياض، سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة شاهين عبداللاييف. وناقش اللقاء سير خطوات اعتماد خطة العمل المشترك 2024 - 2028 بين مجلس التعاون وجمهورية أذربيجان، والتي اعتمدت في شهر نوفمبر 2023م، وهي الخطة التي توصلت إليها فرق العمل من الجانبين المعنية وتغطي العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل التنسيق السياسي، التعاون التجاري، فرص الاستثمار، الطاقة، إضافة إلى بحث عدد من المواضيع المتضمنة في خطة العمل المشترك. وأكد الأمين أن دول مجلس التعاون تحرص على تعزيز العلاقات الخليجية - الأذربيجانية وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة، مشيرًا إلى أهمية المواضيع المتعددة التي تهم الجانبين.

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