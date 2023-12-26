4 منشآت صحية في السعودية تنجح في إحراز لقب "مستشفى صديق للطفل"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 26 ديسمبر 2023, 12:47 مساءً

أوضحت وزارة الصحة أن "مستشفى صديق للطفل" هو لقبٌ عالمي حصلت عليه 4 منشآت صحية في السعودية نتيجة جهودها في رفع الوعي وتعزيز الرضاعة الطبيعية من الأم. وقالت الوزارة: إن هذه المستشفيات التي حققت اللقب هي مستشفى النساء والولادة والأطفال في منطقة الجوف ومستشفى ضرماء العام ومستشفى حوطة بني تميم ومركز صحي عروة في المدينة المنورة. وأشارت "الصحة" إلى أن المبادرة انطلقت عام 1991م لحماية وتعزيز الرضاعة الطبيعية وخلق بيئة داعمة للأمهات في المؤسسات الصحية وتدريب العاملين على تقديم المساعدة.

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