انت الان تتابع دولة فلسطين تطالب الأمم المتحدة بالإعلان رسمياً عن انتشار المجاعة في غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 26 ديسمبر 2023, 12:52 مساءً

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم (الثلاثاء)، الأمم المتحدة بالإعلان رسمياً عن أن قطاع غزة يعاني مجاعة حقيقية تهدد حياة سكانه بالموت. ودعت الوزارة في بيان مجلس الأمن الدولي، إلى تحميل إسرائيل المسؤولية عن الإبادة بالمجاعة التي يتعرض لها سكان قطاع غزة، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا". كما دعت إلى كسر الحصار على قطاع غزة، الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلية، وتنفيذ القرار ٢٧٢٠ بأسرع ما يمكن، لوضع حد للمجاعة، التي تنتشر في قطاع غزة. وبينت الوزارة أن أكثر من نصف مليون شخص في قطاع غزة يتضورون جوعاً، وأن ٤ من كل ٥ جائعين في العالم يتواجدون في قطاع غزة. واستشهدت الوزارة بتصريحات للأمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، التي قال فيها: "إن ٩٥ بالمئة من أطفال قطاع غزة لا يتوفر لهم الحليب والمواد الغذائية، وأصبحوا يعانون من سوء التغذية، و١.٩ مليون نازح في مراكز الإيواء يتعرضون لجوعٍ شديد، وأن ٥٠ ألف امرأة حامل في مراكز الإيواء بلا ماء ولا دواء ولا رعاية صحية".

كانت هذه تفاصيل خبر دولة فلسطين تطالب الأمم المتحدة بالإعلان رسمياً عن انتشار المجاعة في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.