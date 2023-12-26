"صحة الرياض": للمراجع فتح ملف عند أي مؤسسة صحية خاصة.. دون مقابل

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محمد بن مسعود - الدمام - أكدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض أنه يحق للمراجع فتح ملف من دون مقابل عند أي مؤسسة صحية خاصة.

وأشارت "صحة الرياض" إلى أن ذلك يأتي وفقًا للمادة رقم "3/ع" من نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية.

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