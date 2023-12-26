أمير تبوك يؤكد أهمية العمل على إنجاح أعمال "طفلي الطبية" بالمنطقة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 26 ديسمبر 2023, 12:56 مساءً

استقبل أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز اليوم, رئيس مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية الخيرية بالمنطقة، الدكتور نايف بن مطخان الشراري, وأعضاء مجلس الإدارة, الذين قدموا للسلام على سموه, بمناسبة صدور قرار تأسيس الجمعية بالمنطقة, وتشكيل مجلس إدارتها. وفي بداية اللقاء نوه أمير منطقة تبوك بما يلقاه القطاع الخيري بالمملكة من دعمٍ واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد - حفظهما الله -، مشيداً بأهداف ورسالة الجمعية التي تأتي ضمن مستهدفات "رؤية المملكة 2030" لتحسين جودة حياة الطفل من خلال تقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية وفق الأسس العلمية الحديثة. واستمع أمير تبوك إلى شرح من رئيس مجلس إدارة الجمعية عن أهداف وأعمال الجمعية، مؤكداً على دعم جميع أعمال الجمعية من قبل إمارة المنطقة والجهات الحكومية وتسخير كافة الإمكانات لإنجاح أعمالهم. من جانبه قدم الدكتور نايف الشراري باسمه وباسم أعضاء المجلس الإداره شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة تبوك، على ما تفضل به من نصحٍ وتوجيه في سبيل تطوير عمل الجمعية، مثمناً الدعم الذي تحظى به الجمعيات الخيرية في المنطقة.

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