انت الان تتابع بسبب أفعال تتعارض مع وضعهما.. أذربيجان تطرد دبلوماسييْن فرنسييْن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 26 ديسمبر 2023, 12:58 مساءً

أعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية، اليوم الثلاثاء، طرد اثنين من الدبلوماسيين الفرنسيين، حيث تلقيا أمرًا بالمغادرة، وذلك على خلفية ارتكابهما أفعالًا "تتعارض مع وضعهما الدبلوماسي". وقالت الوزارة في بيان إنها استدعت السفيرة الفرنسية آن بويون للتعبير عن احتجاجها الشديد على تصرفات اثنين من موظفي السفارة الفرنسية. وبحسب وكالة "رويترز"، أضافت الخارجية الأذربيجانية أنه تم اعتبارهما شخصين غير مرغوب فيهما وأُمرا بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة.

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