تراند اليوم : "تعالي هنا "… شاهد.. طالبة "سعودية" توثق تحرش سائق مصري بها داخل حافلة

صحيفة الخليج 365 : وثقت طالبة سعودية تحرش سائق نقل طالبات مصري، بها داخل الحافلة.

وأظهر الفيديو، السائق يضع يده على الكرسي الموجود خلفه، وسمع صوته يقول للطالبة"تعالي هنا"، فيما ردت الأخيرة: " أبو أحمد مابي".

وأثار الفيديو حالة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق مغرد قائلا: "البنت طبيعي تكون خائفة ومتوترة وهي لحالها في السيارة مع السائق هذا".وتابع مغرد: "تم القبض قريباً.. هذي قضية جنائية كبرى تستوجب التوقيف الفوري".

وأضاف مغرد: "أحسنت التصرف البنت صغيرة بالعمر و خائفة و مو عارفة ردة فعله وتصرفت صح لما صورته و ما سترت عليه ، و البنت المتربية هذي تتكلم بحذر لين تنزل من الباص لأنها لحالها لو أحد معاها يحميها ورته شغله".