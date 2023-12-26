تراند اليوم : ‏بالفيديو: رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء يتحدث عن بداية عمل "ولي العهد" في هيئة الخبراء

صحيفة الخليج 365: قال رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، محمد العجاجي، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كانت ملاحظاته عميقة، خلال فترة عمله في هيئة الخبراء.

وأضاف خلال ظهوره ببرنامج في الصورة، أن ولي العهد بدأ حياته العملية بانضمامه إلى هيئة الخبراء، وكان ملفت في ملاحظاته واطروحاته التي تنم عن عمق قانوني، بخلاف تركيزه على الجانب الدستوري، فيما يطرح سواء التشريع أو المسائل النظامية.

وتابع العجاجي أن ولي العهد كان له بعض الملاحظات، فيما يتعلق بتركيبة وهيكلة القضاء من النظام القديم إلى النظام الحالي، وكلها مقترحات كانت تمس أحكام جوهرية.