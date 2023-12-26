تراند اليوم : الكويت: زيادة علاوة غلاء المعيشة والمعاش التقاعدي والقرض الحسن

صحيفة الخليج 365: وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في الكويت خلال اجتماعها، أمس، على الاقتراحات بشأن زيادة القرض الحسن إلى 15 مثلاً من الراتب، كما وافقت على الاقتراح بقانون زيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 250 ديناراً (نحو 814 دولاراً).وفقا لما نشرته صحيفة القبس .

وقال مقرر اللجنة النائب، داود معرفي، إن اللجنة وافقت بالإجماع على زيادة أمثال المعاش التقاعدي من 7 أمثال إلى 15 مِثْلاً، على أن يكون السداد بنسب تتراوح بين %10 أو %15 أو %20، أو حسب ما يقرره صاحب المعاش باختياره .