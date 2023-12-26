تراند اليوم : بالفيديو.. رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء يوضح الفرق بين النظام والتنظيم واللائحة

صحيفة الخليج 365: كشف رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، محمد العجاجي، عن الفرق بين "النظام" و"التنظيم" و"اللائحة".

التنظيم

وقال "العجاجي"، خلال ظهوره ببرنامج "في الصورة"، إن التنظيم يتعلق بإحداث وترتيب المصالح وهو أحد اللوائح التنظيمية ويختص بأعمال مجلس الوزراء وهو تحت مظلة السلطة التنفيذية.

اللائحة

وأضاف: "اللائحة هي درجة التشريع الأقل من النظام، وليس كل الأنظمة لها لوائح تنفيذية، وفي هذه الحالة يكون له تفويض تشريعي لمن يصدر اللائحة".

وحول أحقية مجلس الشورى، أن يفوض تشريعيا بصلاحياته في فترة الإجازة، قال إن هناك أمر ملكي بأن الأمور الطارئة تُستكمل فيها الإجراءات وتصدر وتعرض على المجلس بعد انتهاء فترة الإجازة.