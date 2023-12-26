شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة القصيم تزيل 890 لوحة إعلانية خلال النصف الثاني لعام 2023م والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت أمانة منطقة القصيم ممثلةً ببلدية غرب بريدة الفرعية 890 لوحة إعلانية مخالفة، وعملت البلدية بالتنسيق مع أصحاب المنشآت التجارية على تحسين واجهات أكثر من 60 محلاً تجارياً.

وأكدت الأمانة سعيها المتواصل في إزالة المخلفات وذلك لتحسين المشهد الحضري لمدينة بريدة، ومعالجة التشوهات البصريّة التي تخلّ بالمناظر العامة، ولتحقيق مستهدفات مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وأشارت الأمانة إلى أن الهدف من وراء تطبيق الاشتراطات الفنية للوحات الدعائية والإعلانية هو تحسين المظهر العام لها في الشوارع والميادين وعلى المباني سواء من ناحية موقع اللوحة الذي ينبغي أن يكون في مكان يسمح بقراءتها ومن مسافة مناسبة، إضافة إلى تجنب وضعها في المنحنيات وعدم تأثيرها على سلامة الطريق ومستخدميه.